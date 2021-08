A Altice “opõe-se veementemente” à alteração que a Anacom pretende introduzir no regulamento do leilão 5G, admitindo recorrer a meios legais para impedir a entrada em vigor das novas “absurdas regras”, disse fonte oficial.

E lembra que, “o país já perdeu milhares de milhões na captação de novos investidores e novos investimentos das empresas já instalada”.

Considerando que já "chega de tanta irresponsabilidade e impunidade", a Altice Portugal sublinha que "esta iniciativa do regulador não é mais do que um episódio que evidencia à sociedade o que tem sido o comportamento insensível e demonstrativo de grande incapacidade da Anacom na condução de todo este processo, não obstante este se revestir de uma importância fundamental para o futuro do país".

A operadora aponta ainda o dedo à Anacom ao defender que o regulador "não está, nem nunca esteve, à altura das exigências do processo, do setor das telecomunicações e da economia do país".