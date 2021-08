Veneza deverá passar a ser a primeira cidade do mundo com entrada paga e ainda sujeita a reserva, em defesa do património.

A medida deverá começar a ser aplicada a partir do próximo ano e cada entrada pode custar entre 3 e 10 euros.

A cobrança tem gerado polémica, com muitos a consideram tratar-se de “uma medida inconstitucional e contrária à legislação europeia”, como o conselheiro Marco Gasparinetti.