Cerca de 20 mil utentes foram vacinados até às 10h30 deste domingo, segundo avançou a task-force responsável pelo plano de vacinação em Portugal.

Segundo a mesma fonte, mais de 128 mil pessoas foram vacinadas durante todo o dia de sábado, 115 mil dos quais jovens com idades entre os 12 e os 15 anos.

A task-force acrescenta que “entre 19 e 21 de agosto foram efetuados mais de 47 mil pedidos de auto agendamento para jovens com idades compreendidas entre os 12 e 17 anos” para serem vacinados no próximo fim de semana, de 28 e 29 de agosto.

Este é o segundo dia do primeiro de dois fins de semana dedicados à vacinação de adolescentes dos 12 aos 15 anos. Os jovens que forem vacinados com a primeira dose este fim de semana irão receber a segunda dose no fim de 11 e 12 de setembro. Já quem for imunizado no próximo fim de semana, 28 e 29 de agosto, recebe a segunda dose no fim de semana de 18 e 19 de setembro.