Um empresário, de 56 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, por suspeitas da prática de crimes de burla qualificada.

Numa nota, divulgada no sábado, a PJ refere que o detido, residente da zona Centro, aproveitou “a proximidade das eleições autárquicas” e o “previsível lançamento de programas para a recuperação económica” para estabelecer “contactos ao nível empresarial, autointitulando-se titular de cargo político com capacidade de decisão em matéria de contratação pública" e solicitar "como meio de assegurar o favorecimento das empresas em obras a lançar ou na execução dos programas, verbas supostamente para o financiamento de campanhas eleitorais”.

“O arguido rodeava-se das maiores cautelas no recebimento das importâncias, privilegiando a sua recolha junto da receção de unidades hoteleiras, por empresas de transporte urgente”, acrescenta. A detenção ocorreu na sequência de um recebimento de dez mil euros, mas a PJ estima “o valor global recebido, através deste estratagema, ultrapasse a centena de milhares de euros, proveniente de várias empresas”.

O arguido, que se encontra insolvente, estava referenciado por crimes de natureza patrimonial, encontrando-se a aguardar julgamento num dos processos.

O detido foi presente às Autoridades Judiciárias, na comarca de Aveiro, para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de obrigação de apresentações diárias a órgão de polícia criminal local, proibição de se ausentar do concelho de residência e proibição de qualquer contacto com os envolvidos no processo.