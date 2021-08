Uma mulher afegã entrou em trabalho de parto durante um voo de resgate do exército dos Estados Unidos da América (EUA). O bebé – uma menina – acabou por nascer, no sábado, logo depois do avião de transporte C-17 ter aterrado na base aérea de Ramstein, na Alemanha.

Segundo o Comando de Mobilidade Área dos EUA, a mulher sofreu complicações durante o parto que terão sido motivadas pelas condições do voo e pela altitude em que se encontravam.

"O comandante decidiu voar em baixa altitude para aumentar a pressão do ar na aeronave, o que ajudou a estabilizar e salvar a vida da mãe", escreveu a organização norte-americana no Twitter.

Assim que o avião aterrou na Alemanha, uma equipa médica dos EUA subiu a bordo e realizou o parto.

“A menina e a mãe foram transportadas para um centro médico próximo e estão bem”, acrescenta a nota.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o