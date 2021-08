O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, na sexta-feira e este sábado, dois cidadãos estrangeiros sob os quais pendiam mandados de detenção europeus.

Segundo revela em comunicado, na sexta-feira, foi detido um homem, de 31 anos, no Aeroporto de Lisboa, que tentou entrar no país proveniente do Senegal. O homem, residente em França, era procurado pelas autoridades daquele país pela prática de crimes de burla e falsificação de documentos.

Já este sábado, foi detido um homem, de 37 anos, no Aeroporto da Madeira, quando tentava entrar em Portugal proveniente do Reino Unido. O cidadão estrangeiro era procurado pela prática de crimes de tráfico de estupefacientes.

Ambos serão presentes a tribunal na próxima segunda-feira para aplicação de medidas de coação e decisão sobre a sua extradição