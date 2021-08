O Benfica venceu, este sábado, o Gil Vicente por 2-0 numa partida a contar para a terceira jornada da I Liga, disputada em Barcelos.

Apesar de a equipa das ‘águias’ ter vencido com dois golos, o marcador só foi inaugurado a menos de dez minutos do fim do jogo.

Aos 84 minutos, Lucas Veríssimo aproveitou um cruzamento de Pizzi e fez o primeiro golo da partida. Quatro minutos, foi a vez de Grimaldo – que entrou ao minuto 71 – marcar.

O Benfica alcança assim a sexta vitória consecutiva da temporada, a terceira a contar para a I Liga e segue no primeiro lugar. Já o Gil Vicente desce para o quinto lugar.