A Polícia Marítima da Nazaré colocou fim, durante a madrugada deste sábado, a dois ajuntamentos com um total de 125 jovens na praia da Gralha, no concelho de Alcobaça, e na praia da Nazaré, no concelho da Nazaré.

Segundo a autoridade, os jovens têm idades compreendias entre os 18 e os 28 anos e encontravam-se “em ambiente festivo”.

Os elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré deslocaram-se aos dois locais depois de várias denúncias e detetaram “a presença de um grupo de cerca de 55 jovens na zona da praia da Gralha, e um grupo de cerca de 70 jovens na zona da praia da Nazaré”.

“Os dois grupos encontravam-se em ambiente festivo, a ouvir música e a consumir bebidas alcoólicas perto da praia”, lê-se em comunicado.

Os elementos da Polícia Marítima deram indicações para que os jovens abandonassem o local, “indicações essas que foram prontamente acatadas”.

Nesta ação estiveram empenhados quatro elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré, apoiados por duas viaturas.