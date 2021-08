O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou, este sábado, um sismo ao largo do Cabo de São Vicente. O sismo, de magnitude 3,9 na escala de Richter, foi registado pelas 13h53.

Segundo uma nota publicada no site do IPMA, o epicentro localizou-se a cerca de 75 quilómetros na direção Sul-Sudoeste do Cabo de São Vicente, em Vila do Bispo. Até ao momento “não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido”.