Os Açores vão começar a preparar-se para administrar uma terceira dose da vacina contra a covid-19 aos mais vulneráveis.

Ao fazer o ponto de situação da pandemia no arquipélago, esta sexta-feira, o secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, adiantou que na reunião do Conselho do Governo de ontem foi “determinado começar a preparar o processo de vacinação de uma terceira dose à população mais vulnerável”.

Em causa estão os “idosos institucionalizados e outras pessoas que tenham também algum tipo de vulnerabilidade”. Este processo avançará “após a vacinação generalizada da população açoriana”.

Também os jovens entre os 12 e os 15 anos começaram já a ser vacinados no arquipélago. O governante destacou que a vacinação desta faixa etária é uma “decisão fundamentada em critérios científicos”. O processo arrancou hoje nas ilhas de São Jorge e Corvo e no sábado segue-se São Miguel – ilha que foi colocada em nível de Médio Alto Risco “porque tem mais de 100 casos por 100 mil habitantes identificados na última semana” e um “aumento do número de internados de seis para 10 e dois óbitos”.

Sublinhe-se que o Governo dos Açores pretende vacinar 70% dos açorianos até final de agosto.