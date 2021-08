A campanha de vacinação contra a gripe irá começar no início de outubro e os idosos serão os primeiros a recebê-la, anunciou o Ministério da Saúde, esta sexta-feira.

O gabinete da ministra Marta Temido confirmou, numa nota publicada no site do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que Portugal vai ter, na época gripal deste ano, “2,24 milhões de doses de vacinas contra a gripe, o que representa um aumento global de 7% (mais cerca de 146 mil doses)”, em relação ao ano passado.

“A primeira fase irá privilegiar novamente utentes de lares residenciais, serviços de apoio domiciliário, centros de acolhimento temporário e unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, seguindo-se os profissionais de saúde e mulheres grávidas, também considerados prioritários”, adiantou a mesma nota.

Tal como nos anos anteriores, as vacinas disponíveis “serão tetravalentes, incluindo 4 tipos de vírus da gripe (2 do tipo A e 2 do tipo B)”.

O Ministério da Saúde ainda explica que a “gripe é curada espontaneamente, mas podem ocorrer complicações”, sobretudo em pessoas com doenças crónicas ou com maiores de 65 anos.

De realçar que a vacina é gratuita para “cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos, para pessoas residentes ou internadas em instituições, para pessoas com algumas doenças específicas, para profissionais de saúde do SNS e para os bombeiros”.