A terceira jornada da Liga francesa é uma das mais esperadas dos últimos anos, a razão? Duas palavras: Lionel Messi.

O astro argentino assinou este verão a custo zero pelo Paris Saint Germain, terminando assim um vínculo com o Barcelona que durava há mais de vinte anos, juntando-se a uma das equipas mais impressionantes da história do futebol.

A turma francesa, “patrocinada” pelos milhões do magnata do Qatar, Nasser Al-Ghanim Khelaïfi, já contava com estrelas como Kylian Mbappé e Neymar, mas agora forma um dos tridentes ofensivos mais perigosos do futebol moderno.

O PSG enfrenta esta sexta-feira o Brest e, apesar de não estar confirmado, os adeptos do clube estão a salivar para que o treinador Mauricio Pochettino inclua Messi no onze inicial para poderem ver este trio ofensivo de sonho a jogar pela primeira vez.

Além do argentino, a equipa de Paris, que venceu os dois primeiros encontros da Liga, contratou o guarda-redes italiano, Gianluigi Donnarumma, considerado o melhor jogador do Euro2020, o experiente defesa central espanhol, Sergio Ramos, o jovem prodígio, Achraf Hakimi, e o motor do meio-campo, o holandês Georginio Wijnaldum.

Derby de Londres e a vingança do City O encontro mais esperado da segunda jornada da Premier League é o encontro entre Chelsea e Arsenal, no domingo, um dérbi de duas equipas londrinas que se encontram em fases muito distintas da sua história.

O Chelsea, que no ano passado venceu a sua segunda Champions League, espera este ano conseguir replicar o sucesso das competições europeias nas terras de Sua Majestade e, depois de terem entrado com o pé direito, venceram por três bolas a zero o Crystal Palace, o clube treinado por Thomas Tuchel quer continuar a senda de vitórias e pode já estrear o grande reforço desta temporada, o avançado Romelu Lukaku.

Tal como tem acontecido nas épocas passadas, o Arsenal continua com o futuro incerto e a mostrar exibições irregulares. Na primeira jornada, marcada pela estreia do português Nuno Tavares (Cédric Soares não chegou a sair do banco), a equipa orientada pelo espanhol Mikel Arteta escorregou e perdeu contra o recém-promovido Brentford.

O dérbi pode ser uma boa oportunidade para recuperar desta partida em falso, mas será um jogo bastante complicado para os arsenalistas.

Já o Manchester City, que perdeu contra o Tottenham, na estreia oficial de Nuno Espírito Santo no banco da equipa, procura regressar às vitórias contra o Norwich, este sábado.

Em Espanha os campeões, Atlético de Madrid, procuram renovar o título e, pela frente, vão encontrar o Elche, este domingo, enquanto o Barcelona, em reconstrução depois da perda de Messi, vai ter um jogo complicado contra o Atlético de Bilbao.