Uma médica do serviço de urgência do Hospital Beatriz Ângelo (HBA) foi agredida por um utente, esta quinta-feira, acabando por lhe partir os óculos e a deixar com hematomas.

A médica “encontra-se bem”, mas ficou “bastante assustada com a agressão”, informou uma fonte do HBA, citada pela agência Lusa.

A mesma fonte não soube especificar os motivos pelos quais aconteceu o sucedido.

O homem foi identificado pela polícia, que se dirigiu ao centro hospitalar, afirmou uma fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

"Foi feita a identificação e agora o processo segue os trâmites normais", detalhou a Cometlis.

O Hospital Beatriz Ângelo situa-se em Loures e serve assistência médica a 272 mil habitantes dos concelhos de Loures, Odivelas, Mafra e Sobral de Monte Agraço desde janeiro de 2012.