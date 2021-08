Portugal registou, nas últimas 24 horas, 2.554 casos do novo coronavírus e doze vítimas mortais, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quarta-feira. O número de internados desceu pelo terceiro dia consecutivo, mas doentes em Unidades de Cuidados Intensivos aumentaram. Região Norte registou o maior número de novos casos e Lisboa e Vale do Tejo metade das vítimas mortais. RT e incidência registam ligeira subida.

A região Norte registou 931 novos casos. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 794 novas infeções, o Centro com 339, o Algarve com 279 e o Alentejo com 125. O arquipélago dos Açores registou 38 novas infeções e o da Madeira 48.

O rácio de transmissibilidade (RT) e a taxa de incidência foram atualizados esta quinta-feira. Segundo o boletim, Portugal tem uma incidência de 314,6 casos por 100 mil habitantes, uma estabilização face aos 314,5 revelados na atualização de segunda-feira. Considerando apenas o território nacional o valor é de 319, uma subida de 0,2. Em ambos os casos o RT é de 0,98 e na última atualização este valor era de 0,96.

Foram registadas 12 vítimas mortais, seis das quais em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Norte, uma no Algarve e uma nos Açores.

O número de internamentos desceu pelo terceiro dia consecutivo, mas há mais doentes graves. Há agora 688 pessoas com sintomas da covid-19 internadas nos hospitais portugueses, menos sete do que ontem. Em UCI há 141 doentes, mais dois.

Portugal registou, desde o início da pandemia, 100.012.125 casos de SARS-CoV-2, 44.809 dos quais permanecem ativos – mais 304 do que ontem –, e 17.613 não resistiram. Nas últimas 24 horas, 2.238 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 949.703. Atualmente, as autoridades de saúde têm 50.709 contactos em vigilância, menos 304.

Veja aqui o boletim na íntegra.