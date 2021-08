Um carro incendiou-se durante a manhã desta quinta-feira junto às portagens da autoestrada A5, em Porto Salvo, Oeiras.

O Nascer do SOL sabe que não há registo de feridos e que a ocorrência já se encontra resolvida. No local estão já as forças de segurança para averiguar o sucedido.

Segundo informação disponibilizada no site da ProCiv, pelas 12h20, o alerta foi dado às 11h51 e o incidente mobiliza dez operacionais, apoiados por quatro viaturas.