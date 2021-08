O autoagendamento da vacina contra a covid-19 está reservado, até sábado, para os jovens entre os 12 e os 17 anos.

“No âmbito do cumprimento do Plano de Vacinação contra a Covid19, informa-se que o autoagendamento exclusivo para os utentes dos 12 aos 17 anos de idade está disponível entre hoje, 19 de agosto, e às 23:59 de 21 de agosto, com vagas disponíveis para o fim de semana de 28 e 29 de agosto”, informou a task-force que coordena o processo de vacinação contra a covid-19 em Portugal.

A partir de 22 de agosto, o autoagendamento ficará disponível para todos os utentes com idade igual ou superior a 16 anos.

Sublinhe-se que este fim de semana, 21 e 22 de agosto, serão vacinados os primeiros jovens entre os 12 e os 15 anos que efetuaram o agendamento da vacina entre os dias 12 e 14 deste mês. Também neste fim de semana, a modalidade ‘Casa Aberta’ ficará disponível para os jovens destas idades.

Recorde-se que o autoagendamento permite ao utente agendar a primeira dose da vacina contra a covid-19 e escolher o local e o dia da inoculação. As segundas doses não são autoagendadas e são sempre no local da primeira dose.