Temos de morrer cheios de saúde

A Europa está a ficar cada vez mais esquizofrénica e totalitarista e o futuro não augura nada de bom. Os extremismos estão a atacar com toda a força e quando se falava no papão da extrema-direita, vemos a extrema-esquerda a impor cada vez mais a sua ideologia, que passa muito pela palavra proibir! Quase tudo é proibido, exceto os temas fraturantes da sua agenda. Mas a extrema-direita tem as mesmas intenções dos seus ‘amigos’ de esquerda. São farinha do mesmo saco. Comecemos pelo tabaco que passará a ser interdito em quase todos os restaurantes, bares e discotecas. Como é possível o mundo aceitar estas alarvidades sem protestar? Ando há muito numa luta para deixar de fumar, que sei que é altamente prejudicial, mas nunca defenderei uma fawtá destas. E era muito simples resolver o assunto: abriam espaços só para não fumadores e outros para fumadores, onde os funcionários e os clientes eram todos fãs de cigarros, embora os outros pudessem frequentar tais espaços desde que não quisessem de seguida fazer campanha contra os referidos bares ou discotecas ou restaurantes. Mas a intolerância é assim, há pouco a fazer. Como seria de esperar, a seguir ao tabaco apareceu a questão alimentar, começando pelas escolas mas bem podemos esperar que os talibãs queiram estender essa medida aos mais crescidos. Os PAN desta vida tratarão de se encarregar de nos proibir de comer um belo cozido à portuguesa, uma feijoada ou um simples rissol. Como é sabido, o Governo determinou que as escolas não tenham dezenas de produtos alimentares considerados prejudiciais à saúde dos mais jovens. O Estado, mais uma vez, no seu papel de paizinho e educador da classe operária. A medida é tão revoltante, pois os mais endinheirados podem sair tranquilamente das escolas e abastecerem-se nos cafés em frente. Já os mais pobres, que aproveitavam os preços mais em conta nos locais de ensino, podiam, de vez em quando, saciar-se com um bolo ou um salgado. Mas estes fundamentalistas não vão descansar enquanto não nos obrigarem a morrermos cheios de saúde...