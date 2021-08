Depois de o Governo ter decidido restringir a venda de mais de meia centena de produtos alimentares que são prejudiciais para a saúde, reduzindo, desta forma, o consumo de sal, açúcar e de uma elevada quantidade de calorias, pelas crianças e pelos jovens, nas escolas, as opiniões têm divergido.

“Tenho quatro filhos – dois rapazes, um com 15 anos, outro com seis – e duas raparigas – uma com 13 anos e outra com 11 – e não estou de acordo com as restrições. Aceito que tenham que existir opções mais variadas e saudáveis, mas esta imposição só fará com que mais crianças passem fome”, começa por explicar, em declarações ao i, Elsa Fernandes, residente em Mem Martins, localidade do município de Sintra.

“Sou apologista de que podemos comer de tudo, desde que com moderação. Sou mãe solteira e não tenho de modo algum possibilidade de seguir uma dieta cem por cento saudável, sai muito caro”, desabafa, adicionando que, juntamente com as crianças, come “aquilo que é mais barato” e aceita de bom grado os auxílios que recebe. “Os amigos dão-nos massas, arroz e enlatados. Por esta razão os meus filhos não estão habituados a este tipo de comer que já era imposto nos refeitórios e que agora se estenderá aos bares. Muitas das vezes, no refeitório, passam o cartão, levam o tabuleiro, sentam-se, mexem a comida e colocam o tabuleiro no check-out sem tocar na comida. Como tantos outros”, esclarece, duvidando da qualidade das refeições servidas nas instituições de ensino.

