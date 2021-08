Benfica segue em vantagem no playoff para o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, ao vencer o PSV Eindhoven no Estádio da Luz por 2-1, esta quarta-feira.

Com o relvado preenchido pelas vozes dos benfiquistas, Rafa inaugurou o marcador aos 10', com uma assistência de Yaremchuk, e Weigl encerrou a primeira parte com mais um remate dentro da baliza dos holandeses.

Depois de uma entrada forte do Benfica nos primeiros minutos da partida, na segunda parte as 'águias' perderam terreno e não conseguiram disputar os lances, com a agilidade que mostrou no começo do encontro. Logo aos 51', o avançado Gakpo foi capaz de chutar a bola para as redes do guardião Vlachodimos, que salvou o Benfica de várias oportunidades do PSV passar à frente no marcador.

Este resultado é uma vantagem para o clube da Luz, uma vez que a regra que favorecia os golos fora das equipas adeversárias terminou e por isso, o Benfica partirá para a Holanda mais perto do objetivo de chegar à fase de grupos da liga milionária.

Os dois clubes irão defrontar-se em Eindhoven já na próxima terça-feira, dia 24 de agosto, no Philips Stadion às 20h.