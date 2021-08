Mais 17 pessoas morreram devido à covid-19 em Portugal, nas últimas 24 horas, e, no mesmo período de tempo, foram diagnosticados 2.983 novos casos de infeção. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quarta-feira, o país soma agora 17.601 vítimas mortais desde o início da pandemia e 1.009.571 infetados.

Todos os 17 óbitos ocorreram em território continental: seis em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Centro, três no Algarve, dois no Norte e dois no Alentejo. Este é o maior número diário de óbitos desde 10 de agosto, quando se registou o mesmo número de mortes por covid-19.

Quanto aos casos, Lisboa e Vale do Tejo foi a região onde foram diagnosticadas mais novas infeções: 1.146. Segue-se o Norte, com 858 novos casos, o Centro com 419, o Algarve com 287 e o Alentejo com 185. No arquipélago da Madeira há mais 45 infetados e no dos Açores mais 43.

O número de internados voltou a descer pelo segundo dia consecutivo e está agora abaixo dos 700. Há 695 pessoas internadas devido à covid-19, menos 49 do que ontem. Destas, 139, menos cinco, estão internadas em Unidades de Cuidados Intensivos.

Por outro lado, 2.206 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas, elevado o total de recuperados desde o início da pandemia para 947.465.

Há agora 44.505 casos ativos no país, mais 760 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 51.013 contactos em vigilância.

Sublinhe-se que o rácio de transmissibilidade (Rt) e a taxa de incidência costumam ser atualizados à quarta-feira, mas hoje a DGS não fez qualquer atualização destes dados, permanecendo no boletim a atualização de segunda-feira – quando Portugal tinha uma incidência de 314,5 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e Portugal continental de 318,8. O Rt estava nos 0,96 em todo o país.