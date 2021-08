Um surto de covid-19 na Santa Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco, deixou infetadas com covid-19 mais de 100 pessoas e provocou seis vítimas mortais.

Segundo avança a SIC Notícias, o surto, que foi detetado no início do mês, conta ainda com 47 casos ativos e a mais recente vítima mortal é um homem de 101 anos que estava internado no hospital.

Já a TVI revela que há um idoso que se encontra a fazer terapia de oxigénio, mas os restantes estão bem.

Recorde-se que o foco do vírus foi detetado no dia 4 de agosto, quando foram contabilizados 110 casos ativos e a morte de uma pessoa que “estava infetada e ativa”, segundo declarações do presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo, à agência Lusa. Entre os infetados estavam cerca de 20 funcionários e mais de 100 utentes.