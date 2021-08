Elementos da Polícia Marítima de Faro interromperam, na madrugada desta quarta-feira, um ajuntamento de 40 jovens na praia de Faro.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) revela que, na sequência de várias denúncias, que davam conta de uma festa na praia, “foram ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Faro que constataram a presença de vários grupos de jovens na praia, com uma fogueira e a consumir bebidas alcoólicas, tendo dado indicações para que as pessoas abandonassem o local, indicações essas que foram acatadas”.

Segundo a AMN, foram elaborados nove autos de notícia tendo sido apreendidas, “como medida cautelar”, várias bebidas alcoólicas.