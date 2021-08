A mais prestigiada corrida do mundo nasceu em 1923 com o objetivo de comprovar a fiabilidade e resistência dos automóveis da época. Este sábado corre-se a 89.ª edição, são 24 horas de performance pura com os novos e espetaculares hypercars, capazes de atingir 350 km/h nas zonas rápidas do circuito de La Sarthe. Esta longa maratona vai viver do duelo entre a favorita Toyota e a outsider Alpine, que espera repetir a graça de 1978 quando venceu surpreendentemente a poderosa Porsche.

Filipe Albuquerque, campeão do mundo da categoria LM P2, vai correr com o protótipo Oreca 07 da equipa United Autosports e explicou-nos os segredos daquela que é “a maior corrida do mundo”: “Correr em Le Mans é a realização de qualquer piloto e a altura para mostrar serviço. Hoje em dia, os carros são bastante fiáveis e anda-se muito depressa durante 24 horas, estamos mais perto do limite do piloto do que do limite da máquina!”, garantiu.

LONGA MARATONA Durante a prova, os pilotos fazem mais de 5200 quilómetros sempre a fundo, o que exige uma preparação cuidada. “Le Mans é muito exigente a nível físico e mental. Nas semanas que antecedem a prova aumento a intensidade da preparação física para ganhar resistência. Em termos mentais é importante saber quando devo gastar energia e quando devo relaxar. A semana da corrida é muito intensa, como é a oitava vez que participo já consigo controlar o stress e a fadiga”. O piloto português corre atualmente na categoria LM P2, mas já fez parte da equipa oficial Audi, e sabe bem o que é necessário para vencer. “É importante ter meios técnicos, financeiros e humanos adequados à exigência da prova. A preparação do carro é fundamental e tem que ser feita ao pormenor, não se pode poupar em peças, pois isso pode comprometer um bom resultado. Fala-se em azar, mas muitas vezes esse azar é provocado. Além da fiabilidade do carro, é preciso ter três pilotos muito bons, que sejam consistentes e não cometam erros, um engenheiro que elabore uma boa estratégia de corrida e mecânicos que façam bons pit-stop são aspetos igualmente importantes para vencer em Le Mans”, explicou Filipe Albuquerque.

RÁPIDO E MAIS SEGURO O circuito de La Sarthe tem 13,6 km de extensão e 38 curvas – é o templo de velocidade onde já se atingiu 405 km/h! “Antigamente havia zonas muito rápidas e perigosas, hoje em dia a velocidade continua a ser elevada, andamos muito tempo a 340 km/h, mas a pista está mais segura”, refere o piloto. Mesmo assim há zonas que fazem a diferença entre homens e meninos. “Indianápolis é uma curva rápida e traiçoeira, e o encadeamento das curvas Porsche, feito acima de 200 km/h, exige muita atenção, o mínimo descuido pode ser grave” reconhece. “Gosto de pistas longas, dá para fazer a diferença entre pilotos.” Filipe Albuquerque fala com conhecimento de causa, pois deteve o recorde da volta mais rápida em Le Mans durante alguns anos.

Numa prova de 24 horas existem aspetos que influenciam o desempenho dos pilotos, como seja a condução à noite, a chuva e as ultrapassagens aos mais lentos. “Tudo isso faz parte da beleza e da imprevisibilidade de Le Mans. Mas é evidente que conduzir à noite com chuva é muito difícil, até porque não vemos bem como está a pista. Se estamos numa posição secundária temos que arriscar mais, se estamos na frente podemos gerir o risco. A única vantagem é que os pilotos mais lentos vão menos vezes para a pista, à noite só andam os melhores. Temos que conhecer bem os carros dos gentleman drivers para evitar surpresas.”

Ao longo das 24 horas os pilotos fazem turnos de condução de três ou quatro horas, que são decididos em função da duração dos pneus.

“Quando paramos para montar pneus novos fazemos a troca de pilotos”. O intervalo entre turnos é aproveitado para descansar ao máximo na sofisticada motor-home, onde nada falta. “Mal acabo o meu turno vou alimentar-me, fazer uma massagem e dormir, consigo dormir bastante bem durante a prova. Sei que o carro está bem entregue ao meu colega e tento relaxar.” O objetivo está bem definido e passa por repetir a vitória do ano passado: “Somos uma equipa muito competitiva e vamos lutar para ganhar a LM P2, que é neste momento a categoria mais competitiva do mundial de endurance.”

O futuro do campeonato do mundo de endurance passa pelos novos hypercars, que merecem um comentário conhecedor de Filipe Albuquerque: “Não são tão rápidos como os LM P1 que conduzi, e é pena. Para mim, quanto mais rápido for o carro, melhor. Tem a vantagem de trazer novos construtores e tornar as corridas mais competitivas. Acredito que vamos entrar na melhor era de sempre”.

Peugeot (em 2022), Acura, Audi, Ferrari e Porsche (em 2023) vão entrar no mundial de endurance, e o piloto português espera um convite para integrar uma dessas equipas. “Em relação ao futuro, posso dizer que estou em excelente forma e vou fazer tudo disputar o mundial numa equipa oficial”.

A partida para as 24 Horas Le Mans será dada às 16 horas de sábado (15 horas em Portugal). O canal desportivo Eurosport vai transmitir a prova na íntegra.