A Associação Turismo do Algarve (ATA) está a participar no Loop Summer 2021, um evento do segmento do turismo de luxo exclusivamente direcionado a mercados como a Alemanha, Áustria e Suíça, anunciou na terça-feira.

De acordo com a ATA, a promoção da região do Algarve “junto de viajantes que procuram qualidade, exclusividade e experiências diferenciadoras tem sido uma das apostas, com vista ao desenvolvimento sustentável da região enquanto destino turístico” e, no atual contexto de pandemia, “mais do que nunca, o crescimento em valor e a consolidação da perceção da qualidade diferenciada da oferta da região face aos principais destinos concorrentes estão entre os principais objetivos que se pretendem alcançar”, salienta a associação.

Segundo o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, tem havido “um esforço na captação de turistas de um segmento médio/alto, com poder de compra, que sejam apreciadores de um turismo mais sustentável e menos sensíveis ao fator preço”.

“A presença no Loop Summer 2021, onde estamos a participar pela primeira vez, assume, assim, uma relevância estratégica, tendo em conta que nos permite contactar diretamente com agências de viagens e operadores turísticos especializados neste tipo de turismo e que trabalham com o mercado alemão, o segundo mercado externo mais expressivo para a nossa região, a seguir ao Reino Unido”, acrescenta o responsável. Além disso, destaca ainda que o Algarve “tem todas as condições para dar resposta ao elevado nível de exigência dos turistas de luxo”.

A decorrer em Frankfurt, o evento reúne os principais agentes do setor neste segmento, tendo em vista a realização de reuniões de negócios e de momentos de networking entre os participantes.