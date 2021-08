Tal como os polémicos helicópteros Kamov que em 2006 custaram ao Estado 50,9 milhões de euros, os 12 drones adquiridos pela Força Aérea no ano passado por 4,5 milhões de euros parecem não ser tão úteis no combate aos incêndios como se pensava.

A queda de um destes aparelhos há uma semana fez com que a Força Aérea Portuguesa suspendesse todos os voos de drones das missões de vigilância florestal e deteção de incêndios. “Creio que os drones pouco adiantam nos incêndios florestais, a não ser para um trabalho mais pontual. Hoje, com simuladores, podemos fazer o mesmo. Ajudam tal como o sistema de videovigilância. Servem mais para apoiar a tomada de decisão em situações críticas. Não vejo que sejam muito úteis”, diz ao i Emanuel Oliveira. O consultor para organismos do Estado na área dos Riscos Naturais e dos Incêndios Florestais lembra que esta é a segunda vez que a Força Aérea suspende o voo dos drones no combate aos incêndios, até porque foram registados quatro incidentes desde o verão passado, quando o programa de vigilância teve início. Até 31 de julho de 2021 foi possível realizar 25 planos de voo, 13 dos quais em Beja e 12 na Lousã.

“Enquanto em Portugal a coordenação dos incêndios é feita em terra, em Espanha é feita pelo meio aéreo, têm um campo de visão completamente amplo”, explica Emanuel Oliveira.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.