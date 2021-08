Um motociclista de 35 anos ficou ferido com gravidade após colidir com um automóvel na Estrada Nacional (EN) 101 em Monção, Viana do Castelo, esta terça-feira.

O alerta para o acidente foi recebido pelas 20h15 na EN 101, na zona da freguesia de Troporiz e Lapela, que pertence ao concelho de Monção, indicou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, citado pela agência Lusa.

O homem ficou estabilizado no local e foi transportado para o hospital de Viana do Castelo.

A GNR tomou conta da ocorrência. No local, foram mobilizados elementos dos Bombeiros Voluntários de Monção.