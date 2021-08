Notícia atualizada às 21h26

Já é conhecida a chave do sorteio do Euromilhões que poderá mudar a sua vida, estando em jogo, esta terça-feira, um jackpot de 17 milhões de euros. Ninguém acertou na chave, aumentando o jackpot para os 29 milhões de euros, no sorteio da próxima sexta-feira.

Apenas foi entregue um único segundo prémio, que saiu em Portugal, no valor de mais de 418 mil euros.

A chave vencedora é composta pelos número 12, 31, 41, 42 e 47 e pelas estrelas 4 e 6.

