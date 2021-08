Mais de 7,7 milhões de portugueses - 76% da população - já recebeu pelo menos uma dose de uma das vacinas contra a covid-19 e mais de 6,7 milhões de pessoas – 66% - já tem a vacinação completa.

De acordo com o mais recente relatório de vacinação, divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), 7.791.486 pessoas foram inoculadas com pelo menos uma dose do fármaco e 6.760.777 têm o esquema vacinal completo. A DGS sublinha ainda que há 793 pessoas vacinadas com uma dose ainda em fase de registo.

Segundo os dados, até ao dia 15 de agosto (domingo), 99% das pessoas com 80 anos ou mais já tinha sido vacinada com pelo menos uma dose e 97% já tem a vacinação completa. O mesmo acontece na faixa entre os 65 e os 79 anos.

Entre os 50 e os 64 anos, 96% das pessoas já recebeu pelo menos uma dose da vacina e 90% tem o esquema vacinal completo. Já na faixa etária entre os 25 e os 49 anos, 83% recebeu uma dose e 70% tem a vacinação completa.

Na faixa mais abaixo, entre os 18 e os 24 anos, 54% das pessoas foi inoculada com uma dose e 30% tem a vacinação completa.

Entre os 0 e os 17 anos - sublinhe-se que os jovens com 16 e 17 anos começaram a ser vacinados este sábado – há 9% (152.292) com uma dose da vacina e 0% (3.780) com o esquema vacinal completo.

Note-se que existem pelo menos 14 pessoas cujo grupo etário está por atribuir, ressalva a DGS.

Quanto a regiões, o Alentejo e o Centro são aquelas onde o processo está mais avançado, com 69% e 68% da população com a vacinação completa, respetivamente.

Já os Açores são a região onde o esquema vacinal completa apresenta a percentagem mais baixa: 63%.

Contudo, Lisboa e Vale do Tejo e Norte são as regiões onde já foram administradas mais vacinas, com 4.753.103 vacinas e 4.763.728, respetivamente. Foram também estas as regiões que mais vacinaram na última semana. Mais 217.166 pessoas em Lisboa e Vale do Tejo e 266.632 no Norte.

No total, Portugal já recebeu 15.322.080 doses de vacinas e distribuiu 14.093.439.