A Estrada Nacional 223 (EN233), em Lobão, Santa Maria da Feira, retomou o acesso ao trânsito pelas 15h15, após um acidente que causou a morte de um motociclista de 22 anos.

Os dois sentidos da estrada ficaram cortados desde às 12h41, depois do despiste do motociclo e da colisão de dois automóveis ligeiros. A via precisou de limpeza, bem como o cadáver do jovem teve de ser retirado do local, indicou uma fonte da Proteção Civil de Aveiro à agência Lusa.

O jovem chegou a ser assistido no local pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santa Maria da Feira, mas acabou por não resistir aos ferimentos. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Santa Maria da Feira, informou a mesma fonte.

No local, também estiveram os bombeiros da Arrifana e uma patrulha da GNR.