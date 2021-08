João Almeida garantiu, neste domingo, a sua primeira vitória numa prova do World Tour do ciclismo, ao conquistar o primeiro lugar final na Volta à Polónia. O português, de 23 anos, venceu duas etapas na prova – a segunda e a quarta – e andou de amarelo desde o segundo dia da prova, que cumpriu num total de 26 horas, 15 minutos e 53 segundos.

A mais recente vitória do ciclista na Polónia embala-o numa viagem que faz recordar os lendários 15 dias do ano passado que deram outra vida (e cor!) a A-dos-Francos.

Foi em outubro de 2020 que a vila mudou de cor para celebrar e acompanhar o herói da terra, que esteve 15 dias na liderança da Volta de Itália.

“Foi algo de outro mundo, aqueles 15 dias dele em Itália. Ainda por cima alguém daqui, de uma vila pequenina, ninguém queria acreditar. Uma pessoa olhava para qualquer canto da vila e só via cor-de-rosa e mais cor-de-rosa por todo o lado”, diz-nos Carlos Carvalho, de 50 anos, que acompanhou os feitos do ciclista português no café Fonte Santa, de que é proprietário, em A-dos-Francos.

“Nunca tinha visto nada assim, nem tantas pessoas a juntar-se por uma causa, é mesmo uma atmosfera fantástica”, confessa.

Durante (literalmente) 15 dias, a pequena vila de A-dos-Francos, que viu João Almeida dar as primeiras pedaladas, vestiu-se a rigor e de cor-de-rosa para apoiar e acompanhar, ainda que à distância, o menino preferido da vila.

Desde fitas, tarjas e panos a balões, bicicletas e cartazes: houve espaço para tudo e o cor-de-rosa invadiu as ruas, as casas e, muito mais importante do que isso, as pessoas.

Por duas semanas, os habitantes desta pequena vila do distrito de Leiria pararam para dar o merecido apoio e reconhecimento a quem leva o nome de A-dos-Francos além-fronteiras. Por duas semanas, a vila parou única e exclusivamente por João Almeida.

Ainda em 2021, o ciclista português estreou-se nos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde acabou por se destacar como o melhor representante português da especialidade, conquistando a 16ª posição e mais um pouco do coração dos habitantes de A-dos-Francos.

Um balanço mais do que positivo para a sua primeira aparição olímpica, ainda que sem medalha nem diploma, refletindo apenas um ‘cheirinho’ daquilo que estava realmente por vir: a vitória na Volta à Polónia.

O discurso de quem o acompanha desde sempre repete-se: a vida de João Almeida sempre foi o ciclismo – mesmo quando se tentou aventurar pela natação, pelo futebol, nas camadas jovens, ou até pelo rancho folclórico.

Frio e calculista no seu ofício, é na verdade apenas um jovem muito tímido e humilde para quem o conhece (e bem!) em A-dos-Francos.

Quem olha para João Almeida consegue, quase de forma instintiva, sentir o foco, o rigor e a tranquilidade no ar; mas a vila que o viu crescer não esquece nem ignora os contornos tímidos e reservados do rosto que venceu a Volta à Polónia.

Rodeios e histórias de infância à parte, João Almeida colocou a vila de A-dos-Francos no mapa e deu outra cor ao ciclismo no ano passado.

Há quem diga que, ao explorar a pequena vila, ainda se encontram pequenas recordações e homenagens cor-de-rosa que nos relembram que, afinal, esta é mesmo a sua terra.

“Se vier cá à vila e procurar bem pelas ruas e pelas casas, ainda se vê alguns sítios com decorações cor-de-rosa e algumas homenagens ao João, como uma bicicleta cor-de-rosa pintada no asfalto da rua onde vive com os pais, uma rotunda com o cartaz dele, esse tipo de coisas para homenagear”, partilha Carlos Carvalho.

Em A-dos-Francos, a felicidade e o orgulho não cabem na própria vila e cada conquista de João Almeida é, simultaneamente, uma vitória da freguesia, dos seus habitantes e dos portugueses, claro.

“Há um impacto claro nas pessoas e nós notamos porque sempre fomos daqui: as pessoas de fora ficam a conhecer melhor a vila, algumas aparecem cá de propósito e até há quem diga que cá vem só porque já conhece a história do João”, conta-nos Ana Silva, da pastelaria Sonho Doce.

“A vila está sempre cheia de orgulho dele, vivemos assim e temos muitas boas memórias daqueles dias cor-de-rosa. Enche-se de felicidade a cada nova conquista do nosso João”, acrescenta.

“O nosso menino de ouro” é como João Almeida é referido no site da Junta de Freguesia de A-dos-Francos, que na sua página principal online presta homenagem pública ao ciclista da terra.

João Almeida é o segundo ciclista português a vencer a Volta à Polónia em bicicleta – reeditando o feito alcançado por Rui Costa em 2011.

Quanto ao futuro, João Almeida vai passar a representar o emblema da UAE Team Emirates.

*texto editado por Vítor Rainho