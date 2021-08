Depois de um fim de semana de calor intenso, os ministros da Defesa Nacional, da Administração Interna, do Ambiente e da Ação Climática e da Agricultura determinaram esta segunda-feira o prolongamento da Declaração da Situação de Alerta em 14 distritos do Continente. Para Emanuel Oliveira, consultor para organismos do Estado, na área dos riscos naturais e dos incêndios florestais, “tentamos resolver com o combate aquilo que devia ser prevenido. São os cuidados paliativos”.

Numa conferência de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) para fazer um balanço da situação em termos de incêndios, o adjunto de operações Mário Silvestre explicou que nas então últimas 24 horas os incêndios em Valpaços e Castro Marim foram aqueles que haviam levantado “mais algumas preocupações”, adiantando que as 14 pessoas que tinham sido retiradas por precaução das suas casas, devido ao incêndio de Castro Marim – teve início à uma da manhã e entrou em fase de resolução, mas reacendeu ao início da tarde desta segunda-feira –, com o de Valpaços – chegou a ter três frentes ativas – em rescaldo, já haviam regressado a casa. À hora de fecho desta edição, o incêndio que lavrava na zona de Odeleite, em Castro Marim, já havia passado para o concelho vizinho de Tavira e obrigou a retirar mais pessoas de casa, por prevenção, de acordo com a Proteção Civil.

“Há muitas variáveis e o estado dos combustíveis está mais avançado em Castelo Branco, Faro, Portalegre e na Guarda. Não me parece exagerado o facto de colocarmos estes distritos em alerta máximo, digamos assim, mas não basta. Temos de começar a resolver o problema que deriva daquilo que não foi considerado no planeamento como as mudanças climáticas e sociodemográficas”, elucida Emanuel Oliveira ao i, profissional que exerceu funções de comandante operacional municipal da Proteção Civil em Vila Nova de Cerveira entre março de 2009 e março de 2014, acrescentando que os Censos 2021 apontam para um problema grave para o meio rural.

