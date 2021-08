Numa semana que arranca com 1.135 casos do novo coronavírus e onze vítimas mortais, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), Portugal passou de sexto para quinto país da União Europeia (UE) com mais novos casos de infeção por SARS-CoV-2. Segundo o site “Our World in Data”, que se foca na análise dos grandes problemas globais, como a pobreza, a doença e a fome, o país regista uma média diária de 229 por milhão de habitantes nos últimos sete dias.

Entre os países da UE, o Chipre tem a maior média diária, com 465 casos, seguido da Irlanda (355), de Espanha (322) e da Grécia (314). A média da União Europeia neste indicador desceu de 154 para 132, enquanto a média mundial subiu de 80 para 81.

No extremo oposto, os países com médias diárias de novos casos mais baixas são a Polónia, com cinco casos, Hungria (seis), Roménia (12), Eslováquia (13) e República Checa (18). Ainda que já não integre a UE, o Reino Unido encontra-se entre os países europeus com os números mais elevados e uma média de novos casos a sete dias de 419 por milhão de habitantes. Já em termos globais, os países com mais de um milhão de habitantes com médias diárias de novos casos mais altas são a Geórgia (1.206), o Botswana (862), Cuba (750), Israel (642) e a Malásia (628).

Naquilo que diz respeito à média de mortes por milhão de habitantes nos últimos sete dias, Portugal passa de terceiro para quinto país da UE, com uma média de 1,33/ dia, descendo ligeiramente de 1,37 na passada segunda-feira. O Chipre (2,41) e a Grécia (1,96) estão no topo desta lista, seguidos da Bulgária (1,83) e Espanha (1,42) com a média da União Europeia em 0,52 e a mundial em 1,24.

A situação mais grave é a do Botswana (16,3), da Geórgia (11,5), Tunísia (10,8), Malásia (7,8) e de Cuba (7,4).

Recorde-se que, a 26 de julho, Portugal era o segundo país da UE com maior média diária de mortes atribuídas ao novo coronavírus por milhão de habitantes. À época, os dados indicavam que o país apresentara uma média de 1,19 (superior às 0,71 registadas no início da semana anterior), somente atrás do Chipre, que apresenta uma média de 2,57. O terceiro lugar da lista era ocupado pela Grécia, com uma média semanal de 0,66 óbitos associados à covid-19 por milhão de habitantes.

Incidência desce, mas RT aumenta Nas últimas 24 horas, Lisboa e Vale do Tejo registou 411 novos casos (813 ontem), seguindo-se o Norte com 376 contágios (678), o Algarve com 151 (272), o Centro com 93 (199) e o Alentejo com 29 (149). O arquipélago dos Açores registou 45 novas infeções (51) e o da Madeira 30 (55).

O RT e a taxa de incidência foram atualizados esta segunda-feira. A incidência de novos casos desceu, mas o RT aumentou. Segundo o boletim, Portugal tem uma incidência de 314,5 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, uma descida face aos 319,9 registados na última atualização, e Portugal continental de 318,8, uma descida de 5,8 valores. O RT situa-se nos 0,96 em todo o país. Desde o passado dia 6 de agosto que se vem registando uma lenta subida.

Todas as regiões de Portugal continental registaram vítimas mortais: houve quatro em Lisboa, duas no Centro, duas no Algarve, duas no Alentejo e uma no Norte.