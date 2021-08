Os menores entre os 12 e os 17 anos vão voltar a poder agendar o dia para receber a vacina contra a covid-19 entre esta quinta-feira e sábado, anunciou a task-force, esta segunda-feira.

O autoagendamento desta faixa etária irá decorrer em exclusivo durante este período e a vacinação ocorrerá no fim de semana de 28 e 29 de agosto, afirmou a equipa liderada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo à agência Lusa.

Desta forma, o autoagendamento das pessoas com 18 ou mais anos ficará suspenso durante os dias 19 e 21, retomando o processo a partir do dia 22 de agosto.

Para que esta faixa etária tenha a vacinação completa antes do início do ano letivo, a task-force já indicou que as segundas doses serão administradas nos fins de semana de 11 e 12, e 18 e 19 de setembro.