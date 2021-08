O incêndio que queimou durante a madrugada uma zona de Odeleite, no concelho de Castro Marim, reativou-se esta tarde de segunda-feira, depois de ter sido dominado esta manhã. Os bombeiros esperam horas “de muito trabalho”, indicou a Proteção Civil, uma vez que as chamas estão a ameaçar habitações. O fumo deste incêndio está a alastrar-se pelo céu algarvio, sendo já visto, por exemplo, na praia do Barril, em Castro Marim.

Segundo as declarações da vice-presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Filomena Sintra, à RTP, as pessoas foram retiradas "por precaução" da zona onde há um maior "foco de preocupação em termos habitacionais", visto que o "fogo reacendeu e deflagrou à volta de uma localidade".

"Há muitos meios alocados na proteção destes pequenos aglomerados, mas, por prevenção, e até porque a localidade estava a ficar completamente cercada, achou o Comando Distrital que era previdente evacuar esses aglomerados", indicou Filomena Sintra, ao dizer que "há sempre uma resistência" das pessoas em abandonar as habitações, ao preferirem "ficar a proteger os seus bens".

A vice-presidente realçou que "o vento [na zona] é muito" e que a "geografia do território contém muito relevo", o que dificulta o acesso às chamas. "O tipo de vegetação é de grande ignição e é muito fácil, em muito pouco tempo, estender-se em faixas do território. Os meios aéreos são determinantes", sublinhou.

"Esteve dominado desde as 10h20, mas houve uma reativação forte. As condições meteorológicas não são muito favoráveis, com muito calor e o vento a fazer algumas projeções", explicou uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro à agência Lusa.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estão, neste momento, 297 operacionais no terreno, acompanhados por 101 viaturas e oito meios aéreos.

Pela temperatura, vento e tipo de combustível existente no local, os bombeiros já esperavam por uma possível reativação do fogo e uma “rápida propagação” das chamas, indicou a mesma fonte.

Poderá ser uma longa tarde para os bombeiros no combate ao incêndio, porém a expectativa é que o trabalho não perdure até à noite, uma vez que a humidade vai manter-se “muito baixa” e a temperatura “muito alta” durante a noite, sem gerar uma eventual oportunidade para o fogo continuar, acrescentou a fonte.

"Vamos aproveitar durante o dia com o empenhamento dos meios aéreos, porque à noite não operam e será mais complicado", apontou a fonte do CDOS de Faro.

14 pessoas vindas dos locais Pero dos Negros, Amendoeira e Marroquil foram retidas das suas habitações e estão temporariamente no Centro Comunitário do Azinhal. Irão regressar às suas casas “assim que for possível”, disse a fonte do CDOS.

O alerta para o incêndio foi dado às 01h05 perto da localidade de Pernadeira, na freguesia de Odeleite, em Castro Marim, Algarve.