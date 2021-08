A zona exterior do centro de vacinação da Azambuja foi vandalizada durante a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira, revelou a câmara municipal deste concelho.

Nas fotografias divulgadas pelo município, que pode consultar na fotogaleria, é possível ver os toldos de abrigo rasgados e o chão e as escadas de acesso ao centro com rabiscos pintados com a cor vermelha.

Em nota, a autarquia "lamentou e manifestou o seu total repúdio contra os atos de vandalismo praticados" na última noite, ao indicar que está a preparar-se para “apresentar uma denúncia formal junto das autoridades competentes”.