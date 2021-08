Uma mulher, de 50 anos, foi detida por suspeitas do crime de incêndio doloso, no concelho de Ovar, anunciou, esta segunda-feira, a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a autoridade explica que o incidente ocorreu no passado dia 8 de agosto, quando a suspeita terá tentado atear fogo à residência do ex-companheiro. A mulher adquiriu gasolina, num posto de abastecimento, para usar como acelerante de combustão.

O homem, que se encontrava dentro da residência, apercebeu-se do “cheiro a gasolina ainda na fase inicial” e conseguiu “extinguir o incêndio no seu inicio, evitando mal maior, quer para a habitação quer para a sua própria integridade física, dada a circunstância do prédio em questão ser antigo e construído à base de madeira”.

A detida, uma operária fabril, foi presente às Autoridades Judiciárias, na comarca de Aveiro, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação, tendo ficado sujeita a prisão preventiva.