A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) anunciou, esta segunda-feira, um “agravamento do estado de alerta” devido ao risco de incêndios.

"Com base nas informações do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Proteção Civil decidiu manter e agravar o estado de alerta especial para as próximas horas", disse, em conferência de imprensa, o comandante Mário Silvestre.

Os distritos da Guarda, Castelo Branco, Portalegre e Faro vão manter-se em alerta vermelho até às 23h59 de terça-feira. Em alerta laranja ficam Bragança, Viseu, Santarém, Setúbal, Évora e Beja.

Já em estado de alerta amarelo ficam Vila Real, Coimbra, Leiria e Lisboa.

"Projetámos para a zona Sul do país, para o Algarve, mais uma equipa de análise e uso do fogo da Proteção Civil e um grupo combate de incêndios de Lisboa e Vale do Tejo que está estacionado no Alentejo. Foi feito um reajustamento do dispositivo de meios aéreos dando cobertura nas zonas de maior risco", acrescentou.