No jogo mais aguardado do fim de semana, o Tottenham de Nuno Espírito Santo (que substituiu José Mourinho) recebeu o Manchester City em Londres. Com uma exibição segura da sua equipa, o português levou a melhor sobre o campeão em título: o golo solitário foi marcado pelo coreano Son aos 55 minutos, num duelo “apimentado” pela investida do City sobre Harry Kane (que assistiu ao jogo do banco). A BBC considerou o triunfo “inteiramente merecido”.

Quem também entrou com o pé direito na Premier League foi Bruno Fernandes. Depois de um Europeu sofrível, o internacional português marcou três dos cinco golos do Manchester United na estreia. Os red devils bateram o Leeds United, este sábado, por 5-1.

Já o Wolverhampton de Bruno Lage entrou a perder na competição, tendo sido derrotado em Leicester pela margem mínima.

Para a semana há duelo de portugueses em Inglaterra: o Wolverhampton de Lage recebe o Tottenham de Espírito Santo, que é claramente favorito no regresso a uma casa que conhece bem.

O barça depois de Messi Na vizinha Espanha, o Real Madrid entrou a cilindrar o Alavés por 4-1, enquanto o campeão Atlético de Madrid venceu na Corunha o Celta de Vigo por 2-1, num jogo cujo final ficou marcado por duas expulsões – uma para cada lado.

O Barcelona de Koemann entrou em campo às 19h frente à Real Sociedad, apostado em fazer esquecer a época passada e a saída do seu maior astro, Lionel Messi. Para já, Martin Braithwaite tem feito por isso: o dinamarquês fez um hat-trick no triunfo dos blaugrana por 4-2.

PSG já lidera Em França, o cada vez mais super-PSG venceu e assumiu o comando da Ligue 1. Ainda fora dos convocados, Messi foi apresentado aos adeptos, que assobiaram Mbappé, depois de o seu nome ter sido associado ao Real Madrid.

O campeão Lille entrou a perder: foi goleado em casa pelo Nice. Renato Sanches, uma das chaves do sucesso do Lille na época passada, encontra-se em Portugal para ser operado ao joelho e vai estar parado por várias semanas.

Bayern desilude Na Alemanha, o Bayern de Munique empatou com o Borussia Mönchengladbach a uma bola, confirmando que não atravessa o melhor momento: nos dois últimos jogos da pré-época a equipa orientada por Julian Nagelsmann sofreu cinco golos e não marcou nenhum – foi derrotada por 3-0 pelo Nápoles e por 2-0 pelo Mönchengladbach. A classificação é liderada pelo goleador Estugarda, que derrotou o Greuther Fürth por 5-1.

Vai começar “o futebol a sério” Um pouco mais a sul, em Itália, a Roma goleou o Raja de Casablanca num amigável: 5-0 para a equipa de Mourinho. “Agora começa o verdadeiro futebol, o futebol a sério, e mal podemos esperar”, escreveu no Instagram após o jogo. A Roma recebe a Fiorentina no próximo domingo.