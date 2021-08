Foram necessários 85 milhões de euros para criar aquele que é hoje o maior museu judaico de todo o mundo. Com uma área de 7.000 metros quadrados, o novo complexo em Tel Aviv, Israel, retrata 4.000 anos de história do povo judeu. Com que objetivo? Tentar quebrar estereótipos. Benjamim de Tudela, o viajante medieval; Franz Kafka, o escritor raro; Albert Einstein, o físico mais conhecido do mundo; Bob Dylan, o lendário músico; Groucho Marx, o comediante; Sigmund Freud, o “pai da psicanálise”; Itzhak Perlman, o violinista; Barbra Streisand, a cantora; David Ben Gurion, o político; e os filósofos Maimónides e Baruch Spinoza são algumas dos protagonistas deste espaço e desta história que demorou uma década a ser reunida.

Com recursos tecnológicos sofisticados, incluindo vinte e um sistemas interativos e quarenta filmes realizados especialmente para a ocasião, o ANU – Museum of the Jewish People explica a sua cultura e história em toda a sua complexidade e abrangência. “É o museu judaico mais completo do mundo e o único que conta toda a história do povo judeu desde a Bíblia até aos dias atuais, com todas as suas comunidades e culturas”, afirmou o seu porta-voz, Revital Blumenfeld.

UMA VIAGEM PELO ESPAÇO A visita começa no presente. No terceiro andar, no espaço denominado ‘O Mosaico: Identidade e Cultura Judaica Moderna’, “pessoas de diferentes origens, religiões ou orientações sexuais contam o que significa para elas ser judeu”, explica a vice-diretora de vendas e análise do ANU, Dina Ergas Guez, referindo-se “aos monólogos digitalizados de indivíduos de todas as partes do globo”. Segundo o jornal espanhol El Mundo, “o museu busca quebrar estereótipos e fazer o visitante entender, seja ele judeu ou não, que o povo judeu não é um bloco uniforme e estático”.

Já no final do século XIX, Mark Twain, escritor e humorista americano, especial crítico do racismo, escreveu que o contributo dos judeus para “a lista de grandes nomes do mundo na literatura, ciência, arte, música, finanças, medicina e aprendizagem sempre se revelou abstruso e desproporcional à realidade”. Destacam-se os espaços museológicos reservados à contribuição judaica à cultura do Oriente (por exemplo, a egípcia Leyla Murad, a iraquiana Salima Murad e a marroquina Zohra Al Fassia ) e do Ocidente, juntamente com cantores como Arik Einstein, pioneiro do rock israelita. “Alguns expressam a sua identidade judaica de alguma forma, outros não. Estamos a falar de nomes como Bob Dylan, Leonard Cohen, Lou Reed, Billy Joel, Simon & Garfunkel ou Amy Winehouse”, esclarece Ergas.

Para a vice-diretora, Hollywood também não pode ser explicada sem a contribuição inicial decisiva dos imigrantes Asquenazes (judeus provenientes da Europa Central e Europa Oriental). “Dizem, não sei se é brincadeira ou sério, que os judeus da Europa que fugiram das perseguições e ajudaram a fundar o que hoje conhecemos como Hollywood... Queriam fazer filmes para encontrar um final feliz que muitos dos seus familiares não conseguiram ter. Vemos muitos filmes de amor com final feliz, e, sobretudo, comédias”, elucida.

Neste segundo piso, o humor judaico tem protagonismo. Os visitantes podem sentar-se numa réplica do sofá da série Seinfeld. Aqui, são também resgatadas as As Aventuras Malucas do Rabino Jacob, filme que nos conta a história de um homem cheio de preconceitos contra imigrantes que se vê em apuros durante a viagem ao casamento da filha e que se acaba por disfarçar de rabino para salvar sua pele. “Classificando as piadas de acordo com a região e o tempo, este tipo de conteúdos relembram uma das facetas mais identificadoras do povo judeu: o humor. Em muitas ocasiões, com o seu escudo subtil e o seu desespero diante das tragédias”, acrescenta Ergas.

Juntamente com citações sobre judeus de personagens do escritor russo Liev Tolstói ou do filósofo francês Jean-Paul Sartre, neste andar existem mais de 500 objetos originais como a guitarra de Leonard Cohen e Gene Simmons (co-líder de Kiss e nascido Chaim Witz), a máquina de escrever de Isaac Bashevis Singer, a primeira edição da Metamorfose de Kafka, o colar da lendária juíza norte-americana Ruth Bader Ginsburg, um vestido do estilista Alber Elbaz e até mesmo um modelo do boneco ET, da aclamada produção do realizador Steven Spielberg.

Diante de uma galeria de líderes feministas judias, Ergas destaca ainda a maneira como é transmitida a história destas mulheres que “criaram um lugar para si mesmas e quebraram o teto de vidro para progredir”. O conceito culinário e cultural da mãe judia, tantas vezes levado ao cinema, brilha aqui numa tela interativa que detalha as receitas dos hebreus ao longo da história e do mapa.

No museu, localizado no mesmo local do Museu Nahum Goldmann da Diáspora Judaica (museu de história e antropologia dedicado às comunidades judaicas do mundo), existe ainda uma ampla sala que “reproduz sinagogas e bairros da época que aproximam o visitante da poesia e sabedoria de Maimónides, Gabirol ou Nahmanides”.

Depois desta viagem ao segundo andar, o primeiro dedica-se à exploração da própria identidade judaica, intitulado ‘Fundamentos: Um núcleo comum, uma mensagem universal’.

Blumenfeld explica ainda que além de o museu estar feito para todos, tendo a possibilidade de ser visitado online (onde o visitante é guiado por um robô), “se alguém chega e tem a sua árvore genealógica registada, pode saber através do nosso pedido se, por exemplo, tem uma relação familiar com Einstein, ou se nesse mesmo momento, noutro piso do museu, existe um tio que nem ele sabia que existia”, revela o porta-voz. “É também um museu pluralista que dá espaço a todas as tendências. Recebemos desde visitantes leigos a ultraortodoxos. Por conta da covid-19, ainda não recebemos turistas estrangeiros”, acrescentou.

MUSEU JUDAICO DO PORTO Também aqui em Portugal é possível ficar conhecer um pouco mais sobre a história do judaísmo. O Museu Judaico do Porto foi inaugurado em maio de 2015 no primeiro piso da Sinagoga Kadoorie Mekor Haim, a maior da Península Ibérica.

Neste espaço museológico, os visitantes ficam a conhecer a cultura, a história e a religião judaicas, bem como a história da Comunidade Judaica Portuense – também conhecida por Comunidade Israelita do Porto – desde a Idade Média até à atualidade. Do seu espólio, constituído por um património inédito de documentos e objetos históricos de grande relevância, destacam-se uma réplica da epígrafe granítica do século XIV, que esteve incrustada na parede da sinagoga da Judiaria de Monchique, e um painel com o nome dos 842 “cristãos-novos” portuenses processados, entre 1541 e 1737, pela prática de “heresias judaizantes”. Dele, fazem também parte inúmeros documentos originais e objetos relacionados com a Obra do Resgate dos cripto-judeus que existiram até há poucas décadas no Porto e com o acolhimento prestado pela Comunidade a centenas de refugiados judeus durante a Segunda Guerra Mundial.

Outra área de destaque do Museu Judaico do Porto dedica-se à forma como os judeus portuenses viveram a fundação do Estado de Israel em 1948. Ocupam também um lugar de destaque registos documentais, provenientes de Hong Kong, sobre a família de beneméritos Kadoorie e a sua ligação à Comunidade Judaica da cidade invicta.

A figura do capitão Barros Basto, fundador da Comunidade, é uma das marcas do museu onde podem ainda ser visitadas: a sala de orações da sinagoga, a sala de aula da Yeshivah (escola judaica), um espaço com diversas alfaias religiosas do judaísmo – menorah, chanukiah, mezuzah, talit, kipah, tefilin, etc. – e a biblioteca da Comunidade Judaica do Porto.

O MUSEU DO HOLOCAUSTO DO PORTO Mais recentemente, a 5 de abril deste ano, foi inaugurado o primeiro espaço museológico da Península Ibérica dedicado ao Holocausto – o novo museu no Porto que “desvenda as ligações entre a cidade invicta e este episódio negro da História”. Nele, o visitante é convidado a uma viagem sensorial pelo antes, o durante e o depois desta tragédia, com uma reconstituição dos dormitórios de Auschwitz, imagens e vídeos de arquivo e ainda alguns objetos relacionados com as comunidades judaicas que passaram pela cidade invicta durante a II Guerra Mundial.

Pouco tempo antes da inauguração, Hugo Vaz, curador da exposição, explicou ao i que este não seria “apenas mais um museu sobre o Holocausto que tem as funções normais de qualquer outra estrutura museológica do género”. Tutelado por membros da Comunidade Judaica do Porto (CJP) cujos pais, avós e familiares foram vítimas do Holocausto, o museu desvenda, pela primeira vez, as ligações entre o Porto e este episódio sombrio da História: “Efetivamente Portugal sentiu, ainda que indiretamente, o Holocausto, com o fluxo de refugiados que por aqui passaram”, esclareceu o curador. “Conhece-se bastante bem a posição de Lisboa, mas não se conhece nada relativamente ao Porto e a verdade é que o arquivo da comunidade judaica tinha documentação inédita que, pela primeira vez, surge numa instituição museológica disponível a ser visitada, discutida e estudada”, acrescentou. Ouve-se, por exemplo, que “aqui não houve perseguição dos judeus nesse período” ou que não havia campos de concentração no nosso país”. Mas, indiretamente, Portugal sentiu o impacto da perseguição aos judeus: segundo os académicos, mais de 50 mil refugiados fizeram parte do quotidiano na cidade portuense.

À imagem do que acontece no Holocaust Memorial Museum de Washington, fotografias e ecrãs exibem filmes documentais sobre o antes, o durante e o depois da tragédia. Contudo, além disso, neste museu, os visitantes têm a oportunidade de visitar uma reprodução dos dormitórios de Auschwitz, assim como uma sala de nomes, um memorial da chama, cinema, sala de conferências, centro de estudos e corredores com a narrativa completa. Segundo o curador, ao nível da sua espacialidade o museu está organizado em três grandes momentos: o primeiro tenta representar a vida judaica antes do Holocausto; o segundo, que corresponde a 90% da exposição, é caracterizado por espaços negros, despidos, que representam a morte e o extermínio, ou seja, o Holocausto propriamente dito; e um terceiro momento onde se pode encontrar, tal como no primeiro, o verde que simboliza a vida depois do holocausto. “O objetivo é criar um efeito sensorial de presença real no espaço”, adiantou Hugo Vaz, na altura.

No que concerne ao material recolhido para exposição, o museu vive de “fichas individuais de refugiados que passaram pelo Porto e que de alguma forma tiveram o apoio quer da comunidade judaica quer de instituições de apoio aos judeus refugiados, como foi o caso da Comissão de Assistência aos Judeus Refugiados, que tinha a sua sede em Lisboa e a filial na sinagoga do Porto”.

Para o acesso à informação, nomeadamente fotografias, vídeos, cartas e testemunhos, o museu contou com contributos de museus de todas as partes do mundo, “com quem temos assinados protocolos”: Moscovo, Hong Kong e Estados Unidos da América. Cada um nas suas diversas formas acabou por contribuir para engrossar a nossa exposição”, informa o responsável pela exposição.

Hugo Vaz adiantou ainda que a exposição possui vídeo raro enviado pela fundação de Steven Spielberg que lhe toca particularmente: “Temos um vídeo da libertação do campo de concentração de Dachau. Foi filmada a cerimónia religiosa que aconteceu depois da libertação do campo por parte do exército aliado, os Estados Unidos da América”. No vídeo está registado o momento em que as pessoas se apercebem que estão finalmente livres e, “a primeira coisa que fazem é ir ao encontro do serviço religioso, todas elas a chorar”, revela o curador. “A construção do Museu do Holocausto no Porto contou com um donativo substancial de uma família sefardita portuguesa do Sudeste da Ásia que foi vítima de um campo de concentração japonês durante a II Guerra Mundial”, revela o tesoureiro da CJP e descendente de vítimas do Holocausto, Michael Rothwell. “Os meus avós eram bons patriotas alemães, os meus tios-avós deram mesmo a vida pela pátria na Primeira Guerra Mundial e amavam um país que também era deles. Com o nazismo, viram-se acusados de serem estrangeiros indesejados, foram transportados como gado para Auschwitz, separados um do outro, alvos de todas as violências e ali morreram assassinados”, relembra o tesoureiro.

O FUTURO MUSEU JUDAICO DE LISBOA Também a capital portuguesa possuirá brevemente um espaço dedicado à “longa e muito rica história judaica portuguesa”. O futuro Museu Judaico de Lisboa é fruto de uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a Associação Hagadá (entidade privada sem fins lucrativos cujo objetivo é promover a criação, construção, instalação e gestão do museu). Será construído num terreno em Belém, com vista para o rio Tejo e para um dos mais simbólicos monumentos nacionais, a Torre de Belém.

O responsável pelo projeto é o arquiteto alemão, que se naturalizou americano, Daniel Libeskind, também ele responsável pelo projeto do Museu Judaico de Berlim, na Alemanha, e conhecido por ter sido selecionado para supervisionar a reconstrução do World Trade Center, em Nova Iorque. As suas torres espelhadas que se ergueram no lugar das antigas Torres Gémeas já se tornaram uma marca da silhueta de Manhattan.

A obra do Tikva – palavra que significa “esperança” em hebraico – vai arrancar em 2022, na Rua das Hortas, em Belém, e o Museu Judaico abrirá portas em 2024. “Libeskind é o arquiteto da memória e da esperança e foi ele que sugeriu acrescentar o nome Tikva ao museu, porque é a esperança que nos dá força para lutar pelos nossos sonhos”, disse Esther Mucznik, presidente da Hagadá, citada pelo Dinheiro Vivo, na apresentação do projeto.

Segundo Mucznik, “a pluralidade de culturas nunca é um perigo, é sempre uma riqueza e mais valia para uma nação” e, o Museu Judaico conta a história “dos que ajudaram a fazer Portugal”.

O Tikva Museu Judaico de Lisboa contará “não só a história da presença judaica na cidade, mas também a cultura e as tradições judaicas”, acrescentou. A presidente da associação revelou ainda que o museu contará episódios que vão “da época romana até hoje, uma história com longevidade e pluralidade de culturas que dá carácter específico ao judaísmo português”. E concretizou: “Vamos contar os períodos de escuridão, mas também e sobretudo a parte luminosa da nossa história, sobretudo entre os séculos XII e XV, o período em que os judeus mais contribuíram para a história do país, da medicina, à matemática, cultura, filosofia, imprensa e até nos Descobrimentos.”