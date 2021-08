A Alemanha despediu-se ontem de um dos seus mais letais goleadores de todos os tempos. Gerd Müller, que é ainda hoje o melhor marcador de sempre da Bundesliga, morreu este domingo aos 75 anos, anunciou o Bayern Munique, clube onde o jogador brilhou durante 15 anos: “Hoje, o mundo do Bayern Munique parou. O clube e os seus adeptos ficam de luto por Gerd Muller, que morreu ao início da manhã deste domingo aos 75 anos. Gerd Müller fez história com o Bayern e com a seleção nacional alemã. Marcou uns inacreditáveis 566 golos em 607 jogos oficiais pelo Bayern e registou o recorde sem precedentes de 365 golos na Bundesliga, onde também foi o melhor marcador em sete ocasiões. Pela seleção, marcou 68 vezes em 62 internacionalizações”, lê-se no comunicado oficial do clube alemão.

OS FEITOS A explosão e velocidade de movimentos em pequenos espaços, o seu potente e preciso chuto na bola… A imprensa alemã chamava-lhe muitas vezes, Cowboy, por ser “rápido no gatilho e absolutamente certeiro”. Muller explicava-o humildemente dizendo nunca “procurar ângulos ou efeitos plásticos, só tentava colocar a bola rente ao chão, pois é mais difícil para o guarda-redes uma bola rasteira ao invés de uma bola alta”. Ficam na memória as suas rápidas mudanças de lado em espaços curtos que faziam os adversários caírem. Nos seus anos de glória, Muller soube usar o seu baixo centro de gravidade de forma “sobrenatural”.

Também conhecido como o “bombardeiro da nação” (pela quantidade de golos que marcava), fez parte da seleção alemã que conquistou Campeonato da Europa de 1972 e o Campeonato do Mundo de 1974, revelando-se o melhor marcador das duas competições. Nesse Mundial, organizado na Alemanha, o avançado marcou o golo decisivo na final de Munique, contra os Países Baixos de Cruyff.

Müller chegou ao Bayern em 1964, com apenas 19 anos, ganhou três Taças dos Campeões Europeus, uma Taça das Taças, uma Taça Intercontinental, quatro campeonatos e quatro Taças da Alemanha.

A nível individual, arrecadou ainda a Bola de Ouro de 1970 e estabeleceu o maior número de golos marcado por um jogador numa única época na Bundesliga até à temporada passada — 40, só ultrapassados pelos 41 de Robert Lewandowski.

Os 85 golos que marcou em 1972 foram também a melhor marca num ano civil ao longo de 40 anos (até que Lionel Messi marcou 91 em 2012). Os 14 golos em Mundiais foram o melhor registo de um único jogador até 2006, quando o brasileiro Ronaldo o igualou, sendo que o também alemão Miroslav Klose já superou ambos, com 16. Ao serviço da “Mannschaft”, marcou 68 golos em 62 jogos. Muller é ainda hoje o melhor marcador de sempre da Bundesliga, com 365 golos ao longo de 427 jogos, tal como relembra a equipa.

COMEÇO DA CARREIRA Nascido na Baviera, em novembro de 1945, logo a seguir à IIGrande Guerra, Müller começou a carreira no TSV 1861 Nördlingen – onde marcou uns impressionantes 51 golos em 31 jogos entre 1962 e 1964. Uma preparação para o que viria a seguir... Em 1964, ingressou no Bayern de Munique, passando a fazer parte de uma das maiores equipas do clube alemão ao lado de Franz Beckenbauer.

O presidente do Bayern Munique, Herbert Hainer, assumiu que este se trata de “um dia triste, negro”, para o clube, dado o adeus do “maior avançado que alguma vez houve”, assim como a “uma boa pessoa, uma personalidade do mundo do futebol”. “Estamos unidos numa profunda mágoa, juntamente com a sua mulher, Uschi, e a respetiva família. Sem Gerd Müller, o Bayern Munique não seria o clube que todos amamos hoje. O nome e a memória dele irá perdurar para sempre”, declarou.

O avançado alemão deixou o Bayern Munique em 1979 e ainda representou o Fort Lauderdale Strikers, dos Estados Unidos, durante três temporadas. Terminou a carreira em 1982 e caiu num período mais negro, marcado pelo abuso excessivo de álcool, acabando por ser convencido pelos antigos colegas de equipa a realizar um tratamento de reabilitação. Em 2015, a família anunciou que o ex-futebolista sofria de Alzheimer.