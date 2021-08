O governo foi de férias

Não queria que me interpretassem mal. O primeiro-ministro tem todo o direito a gozar umas óptimas férias na praia, no campo, em Portugal ou no estrangeiro, depois deste ano difícil (aliás, haverá algum ano fácil para um primeiro-ministro português em exercício?). De igual modo, acredito que também o ministro da Economia, que muito tem se tem esforçado para encontrar soluções que mitiguem os estragos feitos pela covid-19 nas empresas e no mercado de trabalho, as merece por inteiro.

E certamente Augusto Santos Silva, depois da presidência portuguesa da UE, também precisa de descansar. Nada a apontar. O direito às férias não está em causa. É preciso recarregar baterias para os desafios exigentes que aí vêm.

O problema é quando o n.º1, o n.º2 e o n.º3 do Governo decidem fazer férias todos ao mesmo tempo. Seria assim tão difícil coordenar as coisas de modo a ficar um ministro “senior” a liderar o país enquanto o chefe de governo se ausenta? Creio que nem mesmo na empresa gerida com maior amadorismo aconteceria uma situação destas.

E, se nada me move contra Mariana Vieira da Silva (nada mesmo), há que reconhecer que lhe falta currículo – e provavelmente experiência, para já não falar na questão do estatuto –, para fazer as vezes de primeiro-ministro enquanto os seus “superiores” na hierarquia do Governo se encontram fora. Aliás, é para mim um mistério como na política certas figuras passam tão rapidamente da obscuridade para a ribalta, catapultadas pelas engrenagens dos partidos, sem terem ainda verdadeiramente dado provas públicas do seu mérito. O que fez de tão brilhante Mariana Vieira da Silva para merecer ser alçada a “primeira-ministra”, mesmo numa altura em que as águas estão um pouco paradas? Tanto quanto sei, além da passagem pela universidade, ocupou alguns cargos secundários de nomeação política, chegando a ministra de forma algo imprevisível há dois anos. António Costa pelos vistos confia muito nela. Ou então desconfia muito dos outros elementos do seu governo.