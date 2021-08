Um incêndio deflagrou num prédio em Olhos de Água, freguesia do município de Albufeira, na madrugada deste domingo. O Nascer do SOL sabe que o fogo foi controlado pelos bombeiros e não houve registo de feridos.

Apesar de esta ocorrência ter sido de cariz urbano, o IPMA já revelou que Monchique, Lagos, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira encontram-se em risco máximo de incêndio devido às temperaturas elevadas. Sob risco muito elevado estão Aljezur, Vila do Bispo, Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António, enquanto Lagoa, Albufeira, Faro e Olhão estão com risco elevado.

É de destacar igualmente que o IPMA prevê que Alcoutim poderá chegar hoje aos 45 graus de temperatura máxima, Silves aos 44ºC, Castro Marim e Lagoa aos 43ºC, Portimão aos 42ºC, Albufeira, São Brás de Alportel, Tavira e São Brás de Alportel aos 41ºC, Lagos, Monchique e Loulé aos 40ºC, Faro aos 39ºC, Olhão aos 38ºC. Vila do Bispo estará com 30ºC e Aljezur e Sagres com 31ºC.