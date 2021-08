Um homem, de 40 anos, foi auxiliado, este sábado à tarde, por elementos do Projeto ‘SeaWatch’, da Autoridade Marítima Nacional (AMN), depois de embater com a cabeça na areia na sequência de um mergulho na praia da Rocha, em Portimão.

Em comunicado, a AMN explica que o homem se “queixava de dores na coluna vertebral”, após o mergulho.

“Na sequência do alerta recebido pelas 19h35, através de um nadador-salvador, a informar que um homem apresentava dificuldades em levantar-se da toalha e que se queixava de fortes dores nas costas, os elementos do Projeto ‘SeaWatch’ deslocaram-se para o local tendo estabilizado a vítima e procedido à extração da mesma com recurso à viatura Amarok para fora da praia, onde aguardava uma ambulância da Cruz Vermelha”, lê-se.

O homem foi posteriormente transportado pelos elementos da Cruz Vermelha para uma unidade hospitalar.