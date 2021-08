Um sismo de magnitude 7.2 na escala de Richter abalou, este sábado, a região oeste do Haiti.

De acordo com o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS), o sismo foi registado pelas 08h29 (13h29 em Lisboa), na cidade de Petit Trou de Nippes, a cerca de 150 quilómetros da capital Port-au-Prince, a uma profundidade de 10 quilómetros.

De acordo com a AFP, que cita a Proteção Civil do Haiti, há, pelo menos, 29 vítimas mortais. Este número deverá aumentar nas próximas horas.

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram que várias habitações colapsaram com o terramoto.

O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, já disse que a situação é “dramática” e que o sismo provou “vários mortos” e “estragos enormes”.

O USGS emitiu entretanto um alerta de risco de tsunami.

O sismo foi sentido também nas restantes ilhas das Caraíbas.

Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos, já autorizou uma operação para ajudar o Haiti.

Some photos emerging from the South of Haiti this morning where a major earthquake struck. Prayers for people in the towns of Les Cayes, Jacmel, Jérémie. pic.twitter.com/2wTpJPoUOv