Uma criança matou a mãe, esta quarta-feira, na Florida, Estados Unidos, depois de encontrar uma arma carregada dentro de casa.

De acordo com as autoridades, citadas pela imprensa norte-americana, a mulher, identificada como Shamya Lynn, de 21 anos, estava numa reunião de trabalho por videochamada quando a criança a atingiu com um tiro na cabeça.

Depois de ver a mulher cair para trás, na sequência do som de um tiro, um dos participantes da chamada acionou os serviços de emergência.

Segundo um comunicado da polícia, “agentes e paramédicos fizeram o melhor que puderam para socorrer a sra. Lynn, mas ela foi encontrada com um ferimento de bala” fatal na cabeça.

Na mesma nota, as autoridades indicam que a arma estava guardada, sem segurança, no apartamento, estando a investigar-se se será apresentada uma acusação contra o proprietário, que será o pai da criança.

A idade da criança não foi revelada, mas a imprensa refere-se à mesma como ‘toddler’, um termo utilizado para crianças entre os 12 e os 36 meses.