A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), com a colaboração da Polícia Municipal de Lisboa, realizou, na noite desta sexta-feira, uma operação de fiscalização direcionada a estabelecimentos de restauração e bebidas, com o principal objetivo de fiscalizar o cumprimento das regras aplicadas no âmbito da pandemia, na zona do Bairro Alto, em Lisboa.

Em comunicado, este sábado, a ASAE revela que foram fiscalizados 49 operadores económicos, tendo sido instaurados oito processos de contraordenação, “relacionados com incumprimento das regras estabelecidas em contexto de pandemia, por falta de observância das regras de ocupação, de lotação, de permanência e distanciamento físico”.

Por outro lado, “foi ainda verificado o cumprimento de certificado digital COVID ou teste negativo a 133 clientes, não tendo sido detetadas irregularidades”.