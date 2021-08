Quatro pessoas ficaram gravemente feridas na sequência de uma colisão entre dois carros, durante a noite desta sexta-feira. Segundo avança o Correio da Manhã, o acidente ocorreu na EN203, em Gemieira, no concelho de Ponte de Lima.

As vítimas têm idades entre os 20 e os 50 anos. Dos quatro feridos, três seguiam no mesmo carro e o quarto ferido é o condutor do outro veículo, escreve a publicação.

No local estiveram os Bombeiros de Ponte de Lima e o INEM.