A praia do Ninho das Andorinhas, em Albufeira, foi, esta sexta-feira, evacuada devido ao risco de derrocada nas falésias envolventes. Cerca de 30 pessoas foram retiradas do local.

Segundo fonte da capitania do porto de Portimão, em declarações à agência Lusa, a praia foi evacuada após uma “avaliação preliminar” da Polícia Marítima do Posto de Albufeira e do Serviço Municipal de Proteção Civil de Albufeira, em articulação com a a Agência Portuguesa do Ambiente (APA)/Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Algarve, que detetou “sinais de iminência de desmoronamento”

"No decorrer da avaliação preliminar efetuada pela APA/ARH do Algarve foram detetados sinais de iminência de desmoronamento, nomeadamente fendas de tração abertas, encontrando-se em avaliação a adoção de um desmonte controlado", afirmou.

No local estavam cerca de 30 pessoas, apesar de a praia “não ser uma praia de banhos”, que “acataram muito bem as instruções” das autoridades.

"Por força de medida cautelar, determinou-se a interdição da praia, ficando proibidos os acessos ao areal e envolvente, por via terrestre e marítima", acrescentou a fonte.