Mais de 111 mil adolescentes entre os 12 e os 15 anos já autoagendaram a vacinação contra a covid-19.

“Até às 10h30 de hoje, dia 13 de agosto, foram registados mais de 111 mil pedidos de auto agendamento de jovens com idades entre os 12 e os 15 anos propostos para os fins de semana de 21 e 22, e de 28 e 29 de agosto”, revelou a task-force que coordena o processo de vacinação, em resposta à agência Lusa.

Este número representa um quarto do total - 400 mil.

Nos fins de semana de 11 e 12 de setembro e de 18 e 19 do mesmo mês serão administradas as segundas doses. O objetivo é que estes jovens possam ter o processo de vacinação completo antes do início do ano letivo.