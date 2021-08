Um homem, de 27 anos, foi detido pela GNR, esta quinta-feira, no concelho de Guimarães, por violência doméstica contra a companheira, grávida de 35 semanas.

Na sequência de uma denúncia por violência doméstica, os militares deslocaram-se ao local “onde constataram que o agressor tinha ameaçado, injuriado e agredido a vítima, sua companheira grávida de 35 semanas, e com quem coabitava há cerca de três anos”, revela a força de segurança, num comunicado emitido esta sexta-feira.

De acordo com a mesma nota, a GNR apurou que o suspeito chegou a agredir a vítima na marquise da casa onde coabitavam, “partindo com as próprias mãos os vidros desta divisão, ferindo-se a si mesmo e à vítima com os estilhaços dos vidros”. A mulher teve de receber tratamento hospitalar.

O homem exercia reiteradamente violência física e psicológica sobre a vítima e nas últimas semanas os comportamentos agressivos tiveram “um escalar de violência”.

O suspeito foi detido e vai permanecer nas instalações da GNR até ser presente ao Tribunal Judicial de Guimarães hoje, para aplicação das medidas de coação.